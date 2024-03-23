Происшествия 23 марта 2024, 00:47 Подмосковный Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при теракте в Crocus City Hall Минздрав: в больницы Подмосковья доставили 37 пострадавших в Crocus City Hall

Читать 360tv в

В подмосковные больницы после теракта в Crocus City Hall доставили 37 человек, семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии — у них диагностировали переломы и огнестрельные ранения, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Московской области.

В Красногорск к Crocus City Hall ранее направили более 30 областных и 20 московских бригад скорой медицинской помощи.

Реклама

«Медицинские службы региона готовы оказать необходимую медицинскую помощь всем, кому она потребуется», — указали в ведомстве.

Для родственников пострадавших работает горячая линия по номеру 122 (в тоновом режиме 0).

Сейчас оперштаб, развернутый на месте происшествия, сверяет данные пострадавших, в ближайшее время появятся их списки, сообщал ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев. Часть раненых, как уточнил глава региона, доставили в больницы Красногорска, Химок, Долгопрудного и Одинцова.