Эксклюзив 23 марта 2024, 00:58 Надпись «Скорбим 22.03.24» появилась на баннере напротив Crocus City Hall Напротив Crocus City Hall появилась надпись «Скорбим»

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На рекламном экране напротив Crocus City Hall появилась надпись «Скорбим 22.03.24». Видео с места событий появилось в распоряжении «360».

Группа вооруженных людей ворвалась в здание концертного зала и начала стрелять по зрителям. ЧП случилось на концерте группы «Пикник». По предварительным данным, погибли 40 человек, еще более сотни людей получили ранения.

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После теракта в подмосковные больницы доставили 37 человек, семеро находятся в тяжелом состоянии. У них диагностировали огнестрельные ранения и переломы. К Crocus City Hall направили более 30 областных и 20 московских бригад скорой.

На месте трагедии развернули оперативный штаб, он сверяет данные о пострадавших. В ближайшее время появятся списки раненых.