Происшествия 17 апреля 2024, 09:46 В Хабаровском крае организовали переправу после обрушения моста из-за ледохода Глава Верхнебуреинского района Маслов: через реку Сутырь подготовили переправу Пресс-служба МЧС

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Власти организовали переправу и подвоз продуктов в Хабаровском крае, где обрушился мост через реку Сутырь. Об этом заявил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов в своем Telegram-канале.

Мост обрушился накануне из-за ледохода и паводка. По словам Маслова, специалисты откачали воду из затопленных домов и подготовили технику для переправы.

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«В 15:00 по местному времени проведем сход граждан на правом берегу реки Сутырь», — указал глава района.

Маслов также поблагодарил МЧС, волонтеров, комитет правительства края по гражданской защите и главу региона за проделанную работу.

От паводков пострадали и другие регионы России. Эвакуацию жителей объявили в Кургане и Кетовском округе, в Тюменской и Томской областях. Уровень воды в реке Тобол достиг 865 сантиметров и преодолел отметку «опасное явление».

В ночь на 17 апреля из Кетова в Курганской области эвакуировали жителей 46 улиц в связи с угрозой затоплений. Власти сообщили, что уровень реки Тобол продолжает расти.