Эксклюзив 16 апреля 2024, 11:55 «Ближайшие СНТ все затоплены». Жительница Томской области — о паводке Жительница Томской области: река Томь затопила СНТ «Левобережный» и «Зайчик» РИА «Новости»

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Ситуация с паводком в Томской области ухудшается, жителей эвакуируют с затопленных территорий. О том, до каких населенных пунктов дошла вода из реки Томь, «360» рассказала жительница поселка Второй Заречный Ирина.

Она объяснила, что на некоторых участках уровень воды незначительно упал, и многие районы остаются затопленными.

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«В районе коммунального моста она уже снижается, а около реки ближайшие СНТ все затоплены: „Левобережный“, „Зайчик“ и [поселок] Тояновский», — подчеркнула Ирина.

Женщина добавила, что многих жителей уже эвакуировали с левобережья. Всего в этой зоне затопило 133 дома. По ее словам, поселка Второй Заречный половодье не коснулось.

«Пока не дошло до нас, слава богу», — отметила местная жительница.

Ранее глава Томского района Вячеслав Черноус сообщил, что в регионе затопило больше 140 жилых домов. Из-за наводнения спасатели эвакуировали 84 человека, в том числе восемь детей. Власти также объявили режим ЧС муниципального характера в границах Заречного и Спасского сельских поселений