Происшествия 17 апреля 2024, 08:45 Жителей Тюменской области начали эвакуировать из Ишимского района Администрация Ишимского района: в 14 селах и деревнях началась эвакуация РИА «Новости»

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Власти Ишимского района Тюменской области объявили эвакуацию жителей из вероятной зоны затопления. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Из-за паводков свои дома придется покинуть жителям 14 сел и деревень. В список подлежащих эвакуации населенных пунктов вошли поселки Плодопитомник, Дом Отдыха, Детского санатория, Детский дом 29, деревни Синицына, Симаново, Большой Остров, Кошкарагай, Налимова, Макарова, села Боровое, Заворохино, Плешково и Клепиково.

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«Необходимо взять с собой документы, лекарства, вещи», — предупредили в администрации.

Ранее о срочной эвакуации заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он призвал жителей районов в зоне риска подтоплений собрать ценные вещи и немедленно покинуть дома. По его словам, уровень воды в реке Ишим будет подниматься. Губернатор добавил, что власти организуют пункты временного размещения и обеспечат пострадавших от паводков всем необходимым.