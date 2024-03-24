Происшествия 24 марта 2024, 03:48 В ГД после теракта предложили ограничить въезд мигрантов в Россию на время СВО Шеремет: ограничение въезда мигрантов на время СВО укрепит безопасность страны РИА «Новости»

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На время проведения специальной военной операции необходимо ограничить въезд мигрантов в Россию. С таким предложением в интервью РИА «Новости» выступил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, такая мера будет способствовать укреплению внутренней безопасности.

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«К сожалению, иностранные лица <…> автоматически становятся объектом интереса западных спецслужб для создания в России условий осуществления террористических актов, а также инструментами для дестабилизации обстановки», — подчеркнул Шеремет.

В России 24 марта начался день общенационального траура по жертвам теракта в Crocus City Hall. В стране приспустили государственные флаги и отменили развлекательные мероприятия.

Президент России Владимир Путин назвал теракт в Crocus City Hall кровавым и варварским. Глава государства поблагодарил медиков, пожарных и спасателей, которые работали на месте происшествия.