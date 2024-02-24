Происшествия 24 февраля 2024, 10:01 Утечки газа в квартире екатеринбургской зоозащитницы не было «Екатеринбурггаз» опроверг данные об утечке в квартире погибшей зоозащитницы Freepik

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Газовики не нашли утечки газа в квартире погибшей зоозащитницы в Екатеринбурге. Об этом сайту kp.ru сообщили в пресс-службе компании «Екатеринбурггаз».

«В квартире установлены проточный газовый водонагреватель и газовая плита. Прибывшая на место аварийная бригада провела опрессовку газопроводов — падения давления не зафиксировано», — рассказали представители «Екатеринбурггаза».

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Зоозащитница Александра Щербакова и ее 16-летняя дочь погибли в собственной квартире. По одной из версий, причиной их смерти могла быть утечка газа. Вместе с екатеринбурженками погибли и их питомцы: три собаки, четыре кошки и морская свинка.

Однако, как уточнили в газовой службе, утечки в помещении не было. Специалисты проверили кухню и смежные помещения.

«Версия ряда СМИ об утечке природного газа несостоятельна», — указали в компании.

Ранее в селе в Ингушетии в доме произошел взрыв газа, в здании выбило оконные и дверные проемы. Пострадали два человека, их срочно отправили в больницу. Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил обязать устанавливать датчики газа в частных домах.