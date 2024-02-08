Эксклюзив 08 февраля 2024, 12:23 Депутат ГД предложил обязать устанавливать датчики газа в частных домах Депутат Колунов: датчики утечки газа надо поставить во всех частных домах РИА «Новости»

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Взрывы бытового газа стали чаще происходить не в многоквартирных домах, а в частных. На это обратил внимание депутат Госдумы Сергей Колунов. Он рассказал «360», что выход только один — ставить в каждом жилом здании газовые датчики.

«Подобные ЧП не сопровождаются таким количеством жертв и такими разрушениями, как в многоквартирных домах, но также ставят под угрозу здоровье и жизни наших граждан. Вчера очередной взрыв произошел в Ингушетии», — заявил депутат.

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Новые взрывы подталкивают к тому, что в каждом частном доме должен быть датчик утечки газа. Это касается и уже построенных домов, и строящихся, и планируемых к строительству.

«Необходимо проработать изменения в нормативные правовые акты, которые урегулируют эту сферу и обяжут собственников или подрядчиков к установке. Что касается новых домов — нужно, чтобы места под датчики были обозначены еще при проектировании», — добавил он.

Человек или компания, которые планируют строительство дома, должны будут предоставить схему установки подобных датчиков. Как подчеркнул Колунов, без нее проект одобрен не будет.

«Конечно, важно предусмотреть возможность установки датчиков-анализаторов газа за счет государства для отдельных категорий граждан. В случае, если человек признан малоимущим, и когда мы говорим о пожилых людях, многодетных семьях, людях с ограниченными возможностями здоровья, ветеранах боевых действий, такая возможность, на мой взгляд, должна быть. Но вопрос дискуссионный», — заключил Колунов.

Ранее газ взорвался в частном доме села Яндаре в Ингушетии. В здании выбило стекла и двери, два человека пострадали. В тяжелом состоянии их доставили в отделении реанимации.