Важное 07 февраля 2024, 12:30 Выбило двери и окна. После взрыва газа в доме Ингушетии пострадали двое МЧС: два человека попали в больницу при взрыве газа в доме в селе Новый Редант РИА «Новости»

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Взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания произошел 7 февраля в одном из домов на улице Цурова в селе Новый Редант. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике Ингушетия, пострадали двое.

«Детей среди пострадавших нет. Пострадавшие доставлены в Малгобекскую центральную районную больницу», — передали в министерстве.

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В доме выбило оконные и дверные проемы, разрушения получила конструкция крыши. Как уточнили в пресс-службе, на месте происшествия работают 12 спасателей на четырех машинах.

Ранее газ взорвался в селе Яндаре в Ингушетии. ЧП произошло в частном доме на Московской улице, в здании выбило стекла и двери, обошлось без последующего возгорания. Два человека пострадали, в тяжелом состоянии их доставили в отделении реанимации.