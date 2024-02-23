Криминал 23 февраля 2024, 09:35 Екатеринбургскую зоозащитницу и ее дочь нашли мертвыми в квартире E1: в Екатеринбурге нашли тела зоозащитницы и ее дочери Unsplash

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Зоозащитницу Александру Щербакову и ее дочь-подростка нашли мертвыми в их квартире в Екатеринбурге. По предварительной информации, смерть наступила из-за утечки газа. Об этом сообщило издание E1.ru.

Коллеги зоозащитницы рассказали, что тело женщины обнаружили в коридоре, а труп ее дочери находился в ванной. Вместе с екатеринбурженками погибли и их питомцы: три собаки, четыре кошки и морская свинка.

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«Мы все потрясены этой трагедией, поверить до сих пор сложно в случившееся», — рассказала руководитель фонда «Зоозащита» Анна Вайман.

Она добавила, что покойная всегда помогала волонтерам и была позитивным и открытым человеком. Похороны Щербаковой и ее дочери пройдут 24 февраля на Восточном кладбище на Эльмаше.

Ранее газом насмерть отравились два человека в поселке Морозовка в Омской области. Из-за утечки погибли 66-летняя женщина и ее 36-летний сын. В результате коммунальной аварии пострадали и их соседи — им потребовалась госпитализация.