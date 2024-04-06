Важное 06 апреля 2024, 12:01 Уровень воды в реке Урал приблизился к опасной отметке Уровень воды в реке Урал у Оренбурга приблизился к отметке в 930 сантиметров Пресс-служба МЧС

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Уровень воды в реке Урал приблизился к очень опасной отметке. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Оренбурга.

«По информации муниципального диспетчерского центра, уровень воды на реке Урал у Оренбурга приближается к опасной отметке», — указали в администрации.

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По данным на 08:00 по местному времени субботы, 6 апреля, уровень воды составил 828 сантиметров. Опасной считается отметка в 930 сантиметров.

Вечером в пятницу, 5 апреля, в районе улицы Оренбургской частично прорвало дамбу. Она была барьером между городом и рекой Урал. Власти Орска решили эвакуировать жителей нескольких улиц. Пострадавших в результате ЧП нет. В пункты временного размещения перевезли около 100 человек, из них 40 — дети.

Как сообщал мэр Оренбурга Сергей Салмин, подтопленными оказались 300 домов и 750 дачных участков. Он призвал местных жителей скорее покидать дома.