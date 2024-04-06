Происшествия 06 апреля 2024, 01:13 Люди не пострадали при прорыве дамбы в Орске Власти Оренбургской области: при прорыве дамбы в Орске пострадавших нет Пресс-служба МЧС

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Пострадавших при прорыве дамбы в Орске нет. Об этом РИА «Новости» сообщили в правительстве Оренбургской области.

«На данный момент в Орске пострадавших нет, за медпомощью никто не обращался», — рассказала власти региона.

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В пункты временного размещения из зоны подтопления эвакуировали около 100 человек, из них 40 — несовершеннолетние. Остальные горожане уехали к родственникам.

В подтопленных районах отключили электроэнергию. Работы по восстановлению дамбы ведутся в оперативном режиме, сообщили в правительстве.

Очевидец показал кадры подтопления Старого города в Орске. Мужчина отметил, что дамбу пытаются засыпать, но она «обвалилась сильнее». На видео мощный поток воды затапливает территорию города.