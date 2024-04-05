05 апреля 2024, 20:07
Жителей Орска эвакуируют из-за угрозы прорыва дамбы
Мэрия Орска сообщила об эвакуации жителей из-за угрозы прорыва дамбы
Власти Орска приняли решение эвакуировать жителей нескольких улиц из-за угрозы прорыва дамбы. Об этом сообщила городская администрация.
Речь идет о площади Гагарина, а также улицах Строителей и Докучаева, которым угрожает подтопление в результате возможной аварии на техническом сооружении на реке Урале.
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«Жителям необходимо собрать документы и эвакуироваться в пункты временного размещения», — отметили в сообщении.
В Чехове спасатели ликвидировали отток воды из пожарного водоема. С просьбой ликвидировать прорыв плотины в правительство Московской области обратились жители деревни Радутино. Специалисты с помощью обрешетки и мешков с песком соорудили временную дамбу, чтобы остановить утечку.
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