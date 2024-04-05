Происшествия 05 апреля 2024, 22:00 Мэр Оренбурга назвал число подтопленных домовладений Мэр Салмин: в Оренбурге подтопило более 300 домовладений РИА «Новости»

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В Оренбурге из-за повышения воды в реке Урал оказались подтопленными 300 домовладений и 750 дачных участков. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Сергей Салмин.

Он назвал ситуацию очень серьезной и перечислил районы, которые подверглись наибольшей опасности. По его словам, их отключат от энерго- и газоснабжения.

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«Уже подтоплено более 300 домовладений и 750 участков», — подчеркнул он.

Мэр призвал всех жителей как можно быстрее покинуть район бедствия и отправиться в безопасные места, взяв с собой документы, деньги и ценности, лекарства и вещи первой необходимости.

Также он попросил не забыть забрать домашних животных.

Власти Орска приняли решение эвакуировать жителей нескольких улиц из-за угрозы прорыва дамбы. Они оказались в зоне возможного подтопления в результате прорыва дамбы на реке Урале. Видео с места ЧП оказалось в распоряжении «360».