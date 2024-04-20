Происшествия 20 апреля 2024, 18:12 Уровень реки Ишим в Тюменской области побил рекорд 2017 года Губернатор Моор: уровень реки Ишим достиг 997 см и побил рекорд 2017 года

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Уровень воды в реке Ишим достиг 997 сантиметров, побив рекорд 2017 года. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в Telegram-канале.

«Рекорд 2017 года на реке Ишим побит. На гидропосту в городе уровень зафиксирован на отметке 997 сантиметров», — написал он.

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Вниз по течению идет гигантский объем воды, добавил глава региона. Перед деревней Кошкарагай в Ишимском районе раскинулось настоящее море, которое впадает в реку. «Голова» паводка подходит к населенному пункту, сообщил Моор.

Губернатор опубликовал видеоролик, снятый с высоты птичьего полета. На записи видны затопленные территории.

Для защиты города Ишим построили дамбу протяженностью 2700 метров. Над ней трудились порядка 600 человек.

Ранее «большая вода» отрезала шесть населенных пунктов Тюменской области. В нескольких эвакуированных из-за паводка селах отключили электричество. Спасатели продолжают вывозить людей и животных с затопленных территорий.