Происшествия 20 апреля 2024, 16:31 Спасатели вызволили дюжину куриц из затопленного хозяйства под Тюменью Сотрудники МЧС спасли в Тюменской области двух человек и дюжину куриц

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Спасатели эвакуировали из поселка Плодопитомник в Тюменской области двух человек и множество куриц. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Вода в Ишиме размыла временную земляную насыпь, из-за чего затопило поселок. Сотрудники ведомства эвакуировали местного жителя, остававшегося в затопленном доме. Еще одному человеку спасатели помогли переместиться в его лодку и добраться до безопасной зоны.

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На одном из затопленных приусадебных хозяйств находились курицы. Спасатели забрали птиц с участка и вернули владельцам. МЧС показало на видео, как проходило спасение плавающих среди дров куриц.

«Хозяйка сердечно поблагодарила спасителей за оказанную помощь», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся до критической отметки в 911 сантиметров. Всего за сутки он увеличился на 221 сантиметр. Администрация района предупредила жителей, что из-за паводка возможно подтопление низководных мостов и сельскохозяйственных земель, а также проблемы с дорогами.