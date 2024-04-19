Происшествия 19 апреля 2024, 12:22 «Большая вода» отрезала шесть населенных пунктов Тюменской области Шесть населенных пунктов в 4 районах Тюменской области отрезало большой водой Sergey Nikiforov/news.ru / Global Look Press

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В четверг в районах Тюменской области шесть населенных пунктов отрезало «большой водой». Об этом сообщили в правительстве региона в Telegram-канале.

Речь идет об Абатском, Викуловском, Ишимском и Казанском районах. В двух последних работают лодочные переправы.

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«В населенных пунктах, которые отрезала большая вода, для обеспечения безопасности организованы временные посты пожарной охраны», — указали

Сотрудники МЧС помогают в перевозке людей, а также привозят продукты питания и лекарства.

В деревне Синицына Ишимского района проводят срочную эвакуацию населения. На месте работает комиссия муниципалитета и представители профильных служб. Местом сбора назначили у дома № 15 по улице Дачной.

Глава Казанского района Тюменской области Татьяна Богданова сообщала, что вода добралась до всех населенных пунктов. По данным на утро 19 апреля, подтопило 93 дома.