Происшествия 19 апреля 2024, 12:23 Три эвакуированных села в Тюменской области остались без света Власти Тюменской области: из-за паводков обесточили три села Казанского района Victor Lisitsyn/Global Look Press

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Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области решил отключить электроэнергию в трех селах в Казанском районе. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Энергетики отключили из-за паводков электричество в селах Казанское, Большие Ярки и Огнево. Жителей этих населенных пунктов уже эвакуировали.

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«Подача электроэнергии будет возобновлена АО „Россети Тюмень“ по особому распоряжению штаба», — указали в пресс-службе.

Ранее вода из реки Ишим дошла до населенных пунктов в Казанском районе Тюменской области. Специалисты начали укреплять насыпь, сдерживающую паводок. Глава района Татьяна Богданова отметила, что уже затопило 93 домовладения. Помимо укрепления насыпи, местные жители своими силами пытаются остановить воду с помощью укладывания стены из мешков.

Утром 19 апреля уровень воды реки Ишим в селе Ильинка немного опустился и достиг 884 сантиметров. При этом он по-прежнему остается критическим.