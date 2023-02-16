Происшествия 16 февраля 2023, 16:36 Умерла пострадавшая при падении самолета в Ейске шестилетняя девочка Глава Ейского района сообщил о смерти пострадавшей при падении самолета Су-34 девочки РИА «Новости»

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Количество погибших при падении самолета Су-34 на жилой дом в Ейске увеличилось до 16 человек. В больнице Краснодара умерла получившая серьезные травмы шестилетняя девочка. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Ейского района Роман Бублик.

«От лица жителей Ейского района я выражаю соболезнования родным и близким, разделяю с ними боль и горечь невосполнимой утраты», — написал он.

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По данным «Коммерсанта», ребенок получил сильные ожоги после пожара, вызванного падением самолета на дом. Из огня ее вынес старший брат.

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Самолет Су-34 упал на дом на улице Коммунистической в Ейске 17 октября 2022 года. Пилоты успели выбраться из падающего истребителя.

Причиной падения назвали чаек, которые залетели в двигатель набирающего высоту истребителя.