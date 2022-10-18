Число погибших в Ейске выросло до 15 человек | 360°

Происшествия 18 октября 2022, 18:43 Число погибших в Ейске выросло до 15 человек Замгубернатора региона Минькова: после падения Су-34 в Ейске погибло 15 человек РИА «Новости»

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Число жертв после падения Су-34 в Ейске достигло 15 человек. Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в своем Telegram-канале.

«В 17:30 умер 51-летний пациент в ККБ № 1», — написала она.

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В больницах сейчас находится 25 человек. Из низ 22 с травмами средней степени тяжести, 3 человека — в тяжелом состоянии. Среди госпитализированных — две беременные женщины и шесть детей.

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Минькова также рассказала, что люди обращаются за психологической помощью. Поддержку таких специалистов уже получили 198 человек, рассказала замгубернатора.

Возле пострадавшего дома появился стихийный мемориал: горожане приносят свечи, цветы и игрушки. В местном ДК для организовали временный пункт размещения и пункт сбора гуманитарной помощи. Всего из горевшего здания эвакуировали около 360 человек.

Ранее стало известно, что власти Краснодарского края возьмут на себя оплату похорон погибших в этом ЧП. Их семьям выплатят по миллиону рублей. Пострадавшие получат выплаты по 400 тысяч рублей.