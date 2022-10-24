Силовики назвали причину падения Су-34 в Ейске | 360°

Происшествия 24 октября 2022, 07:55 Силовики назвали причину падения Су-34 в Ейске Источник в силовых структурах: Су-34 упал в Ейске из-за попадания птиц в двигатели РИА "Новости"

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Попадание в двигатели двух чаек стало причиной падения бомбардировщика Су-34 в Ейске. Об этом сообщил источник в силовых структурах ТАСС.

Он уточнил, что птицы попали в двигатели во время взлета борта. Это привело к возгоранию и крушению самолета.

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«Их [чаек] останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета», — сказал источник.

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Военный самолет упал во двор жилого дома в Ейске Краснодарского края 17 октября. Погибли 15 человек, еще 26 получили травмы. Момент падения истребителя Су-34 в Ейске попал на видеорегистратор. На кадрах видно, как самолет появляется на горизонте и падает. Также слышно и видно, как срабатывает катапультирование пилота. Известно, что сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик упал в жилом квартале Ейска при наборе высоты. Из-за разлива топлива произошел пожар, перекинувшийся на рядом стоящую многоэтажку.