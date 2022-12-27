27 декабря 2022, 17:56
Стало известно точное количество пострадавших при падении Су-34 в Ейске
Количество пострадавших при крушении самолета в Ейске увеличилось до 48
Общее количество жертв трагедии при падении самолета во дворе девятиэтажного жилого дома в городе Ейске Краснодарского края составило 48 человек, здоровью 33 человек причинен вред. Об этом сообщили ТАСС.
«Всего в результате трагедии пострадали 48 человек, погибли 15 человек, в том числе трое детей, 33 получили ущерб здоровью (семь из них — дети)», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
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Трагедия произошла 17 октября. В тот день вечером на жилой массив упал сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. Из-за разлива топлива начался пожар и перекинулся на многоэтажный дом.
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По предварительным данным, причиной крушения стал отказ одного из двигателей из-за попадания в него чаек. В пресс-службе сообщили, что в настоящее время следствие продолжается. Его ведет военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Краснодарскому гарнизону.
Авиакатастрофы
Су-34 упал на жилой дом в Ейске
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