Происшествия 27 декабря 2022, 17:56 Стало известно точное количество пострадавших при падении Су-34 в Ейске Количество пострадавших при крушении самолета в Ейске увеличилось до 48 РИА «Новости»

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Общее количество жертв трагедии при падении самолета во дворе девятиэтажного жилого дома в городе Ейске Краснодарского края составило 48 человек, здоровью 33 человек причинен вред. Об этом сообщили ТАСС.

«Всего в результате трагедии пострадали 48 человек, погибли 15 человек, в том числе трое детей, 33 получили ущерб здоровью (семь из них — дети)», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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Трагедия произошла 17 октября. В тот день вечером на жилой массив упал сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. Из-за разлива топлива начался пожар и перекинулся на многоэтажный дом.

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По предварительным данным, причиной крушения стал отказ одного из двигателей из-за попадания в него чаек. В пресс-службе сообщили, что в настоящее время следствие продолжается. Его ведет военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Краснодарскому гарнизону.