Происшествия 08 мая 2023, 23:15 Украинский снаряд повредил школу в Белгородской области Губернатор Гладков сообщил об ударе ВСУ по селам Валуйского городского округа РИА «Новости»

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Украинские военные обстреляли села Казначеевка и Бирюч Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, в результате обстрела среди жителей села Казначеевка никто не пострадал.

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«Один снаряд попал на территорию школы, взрывной волной выбиты стекла», — написал он.

По словам Гладкова, в селе Бирюч повреждения получило одно частное домовладение и линия электропередачи. На месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники местных администраций.

Ранее белгородский губернатор сообщил, что система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа ПВО в Валуйском городском округе. В результате обстрела никто не пострадал.

Белгородская область периодически попадает под обстрел украинских боевиков. В воскресенье, 7 мая, ВСУ атаковали село Устинка Белгородского района. Осколки снарядов повредили окна, фасады, кровлю и заборы в пяти частных домах.

Ранее этим днем украинские военные обстреляли село Муром Шебекинского городского округа. Ранение получила одна женщина.