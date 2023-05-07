Происшествия 07 мая 2023, 21:47 ВСУ обстреляли село Устинка в Белгородской области Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли село Устинка, пострадали дома РИА «Новости»

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Под обстрелом ВСУ оказалось село Устинка Белгородского района, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что пострадавших нет.

«Осколками снарядов посечены окна, фасады, кровля и заборы в пяти частных домовладениях», — написал губернатор.

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Гладков сообщил, что на месте уже работают оперативные и аварийные службы, они устраняют последствия обстрела.

Последнее время Белгородская область регулярно попадает под обстрел ВСУ. Ранее этим днем украинские военные обстреляли село Муром Шебекинского городского округа. Пострадала одна женщина, у нее повреждены ноги.

За день до этого под обстрелом ВСУ оказался город Шебекино. По предварительной информации, есть один пострадавший. Украинские военные ударили по школе и территории бывшего химзавода в Шебекине. Один из снарядов попал по торговому центру, который находится в районе рынка.