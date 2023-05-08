Происшествия 08 мая 2023, 22:27 Беспилотник сбили в Белгородской области Губернатор Гладков: система ПВО сбила беспилотник в Валуйском округе РИА «Новости»

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Беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбили с помощью системы ПВО в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он.

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По словам Гладкова, в настоящее время сотрудники оперативных служб уточняют последствия инцидента на земле.

Украинские националисты 8 мая нанесли очередной удар по Белгородской области. Под огнем ВСУ оказался хутор Панков в Шебекинском городском округе.

В результате атаки в одном домовладении сильно повреждения получила крыша, фасад и окна, сообщил Гладков. В результате обстрела никто не пострадал.

В последних числах апреля украинские беспилотные летательные аппараты совершили атаку на Шебекинский район Белгородской области. По данным региональных властей, снаряд упал с парашюта на жилой дом в Муроме, обошлось без пострадавших.

Белгородскую область постоянно становится объектом для обстрела ВСУ. Ранее украинские силы ударили по селу Щетиновка.