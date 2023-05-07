Спецоперация 07 мая 2023, 14:14 Женщина получила серьезное ранение при обстреле ВСУ села Муром под Белгородом Губернатор Гладков: женщина получила при обстреле ВСУ села Муром Шебекинского округа Telegram

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Под обстрел ВСУ 7 мая попало село Муром Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Били по центру села. По предварительным данным, есть одна пострадавшая: женщина с серьезным ранением нижних конечностей», — написал он.

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Бригада скорой помощи и оперативные службы выехали на место, сообщил губернатор. Дополнительную информацию Гладков пообещал дать позже.

Ночью украинские военные обстреляли село Сподарюшино Грайворонского городского округа. Пострадавших нет, но снаряд сильно повредил один частный дом.

Накануне, 6 мая, ВСУ обстреляли центр Шебекино из ствольной артиллерии, пострадал очень человек. Жителей просили жителей укрыться в безопасном месте. В школах города Шебекино отменили последние звонки и выпускные вечера из-за обстрелов.