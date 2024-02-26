Происшествия 26 февраля 2024, 18:22 Украинский дрон уничтожили над Белгородской областью Минобороны: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью РИА «Новости»

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Системы противовоздушной обороны ликвидировали украинской беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Около 17:50 дежурные средства ПВО пересекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Беспилотный летательный аппарат уничтожили над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве.

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Ранее в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские боевики нанесли удар по селу Колотиловка. ВСУ сбросили осколочные боеприпасы с дрона-камикадзе, взрыв повредил живой частный дом. Среди местного населения никто не пострадал.

В воскресенье националисты атаковали ударным беспилотником населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Минобороны накануне сообщало, что силы ПВО за сутки уничтожили 77 беспилотников ВСУ и шесть снарядов HIMARS.