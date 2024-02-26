26 февраля 2024, 18:22
Украинский дрон уничтожили над Белгородской областью
Минобороны: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Системы противовоздушной обороны ликвидировали украинской беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Около 17:50 дежурные средства ПВО пересекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Беспилотный летательный аппарат уничтожили над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве.
Реклама
Ранее в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские боевики нанесли удар по селу Колотиловка. ВСУ сбросили осколочные боеприпасы с дрона-камикадзе, взрыв повредил живой частный дом. Среди местного населения никто не пострадал.
В воскресенье националисты атаковали ударным беспилотником населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Минобороны накануне сообщало, что силы ПВО за сутки уничтожили 77 беспилотников ВСУ и шесть снарядов HIMARS.
Беспилотники
Минобороны РФ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама