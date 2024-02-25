Происшествия 25 февраля 2024, 15:28 Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Зайцево в ДНР ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на село Зайцево в ДНР Ashley Chan/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины атаковали населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 13:40 — населенный пункт Зайцево», — уточнили в представительстве.

Реклама

Там добавили, что украинские боевики с помощью дрона сбросили на Зайцево взрывоопасный предмет. Накануне этот же населенный пункт подвергся атаке ВСУ.

По данным представительства ДНР, 25 февраля в 11:50 украинские войска ударили по Кировскому и Петровскому районам Донецка снарядами калибра 155 миллиметров. В 13:10 на Никитский район Горловки сбросили три боеприпаса калибра 152 миллиметра.

При обстреле Донецка пострадала одна мирная жительница, многоэтажный дом и салон красоты получили повреждения. ВСУ также атаковали жилые районы Кременского муниципального округа в ЛНР. В результате погиб один человек.