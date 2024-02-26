Происшествия 26 февраля 2024, 15:28 Объект связи получил повреждения при атаке ВСУ по белгородскому селу Гладков: в селе Колотиловка при атаке ВСУ повредило объект связи РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины атаковали село Колотиловка в Белгородской области. Повреждения получил инфраструктурный объект связи. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что ВСУ атаковали село Краснояружского района с помощью дронов-камикадзе. С беспилотников сбросили осколочные боеприпасы.

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В результате атаки пострадавших нет. Повреждения получил частный жилой дома. В нем выбило окна, снаряды сбили кровлю летней кухни.

«А также выведен из строя инфраструктурный объект связи. Оперативные службы работают на месте», — уточнил Гладков.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны украинских боевиков. Накануне в регионе сработала система противовоздушной обороны. Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ на подлете к Белгороду.

Еще одна украинская атака оставила без света жителей Ленинского поселка Шебекинского городского округа. Мирные жители не пострадали.