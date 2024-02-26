26 февраля 2024, 15:28
Объект связи получил повреждения при атаке ВСУ по белгородскому селу
Гладков: в селе Колотиловка при атаке ВСУ повредило объект связи
Вооруженные силы Украины атаковали село Колотиловка в Белгородской области. Повреждения получил инфраструктурный объект связи. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что ВСУ атаковали село Краснояружского района с помощью дронов-камикадзе. С беспилотников сбросили осколочные боеприпасы.
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В результате атаки пострадавших нет. Повреждения получил частный жилой дома. В нем выбило окна, снаряды сбили кровлю летней кухни.
«А также выведен из строя инфраструктурный объект связи. Оперативные службы работают на месте», — уточнил Гладков.
Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны украинских боевиков. Накануне в регионе сработала система противовоздушной обороны. Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ на подлете к Белгороду.
Еще одна украинская атака оставила без света жителей Ленинского поселка Шебекинского городского округа. Мирные жители не пострадали.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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