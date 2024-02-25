25 февраля 2024, 13:33
Системы ПВО за сутки уничтожили шесть ракет HIMARS и 77 беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также ликвидировали 77 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Кроме того, уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указали в оборонном ведомстве.
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Украинские БПЛА сбили в Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. По данным Минобороны, ВС России ударили по ВСУ и их военной технике в 127 районах.
ВС России на Херсонском направлении атаковали украинских боевиков в районах населенных пунктов Работино и Щербаки Запорожской области, а также отбили две контратаки противника. Потери ВСУ на этом участке составили до 30 военнослужащих. Украинские военные также лишились трех автомобилей и артиллерийской системы М777 американского производства.
Минобороны также проинформировало о ситуации на Авдеевском направлении. Российская армия отразила семь контратак ВСУ, украинские войска потеряли до 100 солдат.
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