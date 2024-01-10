10 января 2024, 16:26
Украинский дрон сбили над Воронежской областью
Губернатор Гусев: система ПВО сбила вражеский беспилотник под Воронежем
Российская система ПВО 10 января уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Пострадавших и последствий на земле нет», — сообщил Гусев.
Реклама
Губернатор Воронежской области поблагодарил военных за четкую работу. Он добавил, что ситуацию держит на личном контроле.
В ночь на 10 января российские военнослужащие уничтожили украинский дрон над Саратовской областью. Системы ПВО устранили угрозу и предотвратили террористическую атаку. Днем ранее реактивный снаряд и дрон сбили над Белгородской областью, а также пресекли атаку ВСУ в Курской и Орловской областях.
Беспилотники
ВСУ
ПВО
Реклама
Реклама