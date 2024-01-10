Важное 10 января 2024, 16:26 Украинский дрон сбили над Воронежской областью Губернатор Гусев: система ПВО сбила вражеский беспилотник под Воронежем РИА «Новости»

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Российская система ПВО 10 января уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и последствий на земле нет», — сообщил Гусев.

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Губернатор Воронежской области поблагодарил военных за четкую работу. Он добавил, что ситуацию держит на личном контроле.

В ночь на 10 января российские военнослужащие уничтожили украинский дрон над Саратовской областью. Системы ПВО устранили угрозу и предотвратили террористическую атаку. Днем ранее реактивный снаряд и дрон сбили над Белгородской областью, а также пресекли атаку ВСУ в Курской и Орловской областях.