Важное 09 января 2024, 22:18 Реактивный снаряд и беспилотник сбили над Белгородской областью Минобороны: силы ПВО сбили БПЛА и реактивный снаряд над Белгородской областью Unsplash

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Российские силы противовоздушной обороны сбили выпущенный из РСЗО «Ураган» реактивный снаряд и украинский БПЛА самолетного типа. Вражеские цели удалось нейтрализовать в небе над Белгородской областью, сообщил Telegram-канал Минобороны.

Украинская атака произошла в 19:30 по московскому времени. Угрозу отразили дежурные силы ПВО, информации о пострадавших и разрушениях нет.

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Белгородская область стала не единственным приграничным регионом, попавшим под атаку ВСУ. Днем 9 января Минобороны сообщило об уничтожении четырех дронов над Курской областью и двух над Орловской областью. Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил об успешной работе ПВО по вражескому БПЛА.

Для повышения уровня готовности к обстрелам все чиновники и бюджетники Белгородской области пройдут курсы оказания первой доврачебной помощи до конца января.

Украинские боевики периодически применяют системы залпового огня «Ураган» для ударов по гражданской инфраструктуре: ранее попадание снаряда спровоцировало пожар в Донецке.