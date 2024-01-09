09 января 2024, 22:18
Реактивный снаряд и беспилотник сбили над Белгородской областью
Минобороны: силы ПВО сбили БПЛА и реактивный снаряд над Белгородской областью
Российские силы противовоздушной обороны сбили выпущенный из РСЗО «Ураган» реактивный снаряд и украинский БПЛА самолетного типа. Вражеские цели удалось нейтрализовать в небе над Белгородской областью, сообщил Telegram-канал Минобороны.
Украинская атака произошла в 19:30 по московскому времени. Угрозу отразили дежурные силы ПВО, информации о пострадавших и разрушениях нет.
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Белгородская область стала не единственным приграничным регионом, попавшим под атаку ВСУ. Днем 9 января Минобороны сообщило об уничтожении четырех дронов над Курской областью и двух над Орловской областью. Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил об успешной работе ПВО по вражескому БПЛА.
Для повышения уровня готовности к обстрелам все чиновники и бюджетники Белгородской области пройдут курсы оказания первой доврачебной помощи до конца января.
Украинские боевики периодически применяют системы залпового огня «Ураган» для ударов по гражданской инфраструктуре: ранее попадание снаряда спровоцировало пожар в Донецке.
Беспилотники
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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