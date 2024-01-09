Важное 09 января 2024, 15:41 Шесть украинских БПЛА сбили в Курской и Орловской областях Минобороны: средства ПВО пресекли атаку ВСУ в Курской и Орловской областях РИА «Новости»

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Российские средства противовоздушной обороны пресекли атаку украинских дронов в Курской и Орловской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Очередную попытку террористической атаки со стороны Украины предотвратили около 15:00. Средства ПВО уничтожили четыре БПЛА самолетного типа над территорией Курской области. Еще два дрона перехватили в Орловской области.

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Орловский губернатор Андрей Клычков сообщил, что беспилотники упали на объект топливно-энергетического комплекса, после чего произошло возгорание. Пожар оперативно локализовали, на место прибыли экстренные службы.

Глава региона добавил, что в результате атаки ВСУ пострадали три человека. Двое отказались от госпитализации. Раненые получили необходимую помощь.