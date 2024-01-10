Происшествия 10 января 2024, 07:28 Украинский беспилотник сбили над Саратовской областью Минобороны России: силы ПВО сбили над Саратовской областью беспилотник Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/globallookpress

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Ночью 10 января в небе над Саратовской областью засекли украинский беспилотник. Российские военные сбили его, сообщило Минобороны России.

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружили над территорией Саратовской области. По информации ведомства, киевский режим планировал нанести удары по объектам в России. Дежурные средства ПВО уничтожили дрон.

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Орловскую область 9 января атаковали тремя беспилотниками. Один из них рухнул на нежилую постройку, два нацелили на объекты топливно-энергетического комплекса. Власти сообщали о трех пострадавших. Они получили ранения средней степени тяжести.

Система ПВО сработала над Брянской и Курской областями. Военные ликвидировали украинские беспилотники. Местных жителей просили сохранять спокойствие и предупредили о работе ПВО.