Происшествия 14 марта 2024, 23:30 Украинский беспилотник уничтожили над Белгородской областью Минобороны: средства ПВО ликвидировали дрон ВСУ над Белгородской областью РИА «Новости»

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Средства противовоздушной обороны около 22:40 уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — уточнило военное ведомство.

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До этого Минобороны уже сообщало об уничтожении дрона ВСУ над регионом. Дежурными средствами ПВО около 20:00 также был сбит беспилотник самолетного типа.

Утром 14 марта в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность.

Ранее режим опасности атаки БПЛА ввели в Воронежской области. По словам губернатора Александра Гусева, системы ПВО привели в состояние готовности, всех жителей призвали следить за оповещениями МЧС или местных властей, чтобы успеть спрятаться в укрытиях.