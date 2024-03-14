14 марта 2024, 08:30
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе
Сирену ракетной опасности запустили утром 14 марта в Белгороде и Белгородском районе. Об этом предупредил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — напомнил он.
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Гладков добавил, что укрыться следует в помещениях без окон со сплошными стенами. Это может быть коридор, ванная, туалет или кладовая.
При нахождении на улице следует спуститься в укрытие или иное безопасное место, заключил губернатор.
Рано утром в четверг Гладков сообщил об атаке на Белгород БПЛА самолетного типа. В результате никто не пострадал. Из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание сухой травы — пожар оперативно потушили.
Также зафиксировали повреждения в одном из частных домов — в здании выбило окна.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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