Происшествия 14 марта 2024, 08:30 В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе РИА «Новости»

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Сирену ракетной опасности запустили утром 14 марта в Белгороде и Белгородском районе. Об этом предупредил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — напомнил он.

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Гладков добавил, что укрыться следует в помещениях без окон со сплошными стенами. Это может быть коридор, ванная, туалет или кладовая.

При нахождении на улице следует спуститься в укрытие или иное безопасное место, заключил губернатор.

Рано утром в четверг Гладков сообщил об атаке на Белгород БПЛА самолетного типа. В результате никто не пострадал. Из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание сухой травы — пожар оперативно потушили.

Также зафиксировали повреждения в одном из частных домов — в здании выбило окна.