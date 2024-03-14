Происшествия 14 марта 2024, 22:07 Режим опасности атаки БПЛА снова ввели в Воронежской области Гусев: в Воронежской области снова действует режим опасности атаки дронами РИА «Новости»

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В Воронежской области снова ввели режим опасности атаки беспилотниками. Об этом в своем Telegram-канале предупредил губернатор региона Александр Гусев.

«Уважаемые воронежцы, на территории региона вновь введен режим опасности атаки БПЛА», — написал он.

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Гусев отметил, что системы ПВО привели в состояние готовности, и призвал жителей области следить за оповещениями регионального правительства или МЧС.

«Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — добавил воронежский губернатор.

Днем 14 марта Гусев уже предупреждал об опасности атаки беспилотниками. О том, что обстановка стабилизировалась, он сообщил около 18:00.

В региональном ГУ МЧС отмечали, что при обнаружении дронов следует позвонить по номеру 112 и сразу уйти из зоны видимости БПЛА.