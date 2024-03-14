Происшествия 14 марта 2024, 21:15 Очередной украинский беспилотник сбили над Белгородской областью Минобороны: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Дежурные средства ПВО около 20:00 по московскому времени пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации и сбили беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области», — заявили в ведомстве.

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Ранее в четверг украинские военные беспилотником атаковали движущейся автомобиль в селе Глотово в Грайворонском городском округе, ранения получили два человека. Глава региона Вячеслав Гладков отмечал, что у одного мужчины осколочное ранение руки, а второй получил контузию. Пострадавших отвезли в больницу, где им оказали своевременную помощь.

Кроме того, ударный дрон ВСУ сбили в небе над Орловской областью. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.