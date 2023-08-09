Происшествия 09 августа 2023, 17:09 Украинский беспилотник со взрывчаткой перехватили в Энергодаре Беспилотник ВСУ со взрывчаткой перехватили в Энергодаре РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Энергодаре перехватили украинский беспилотник со взрывчаткой. Об этом сообщила специальный корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева в своем Telegram-канале.

«В Энергодаре перехватили украинский дрон со взрывчаткой», — написала она.

Реклама

По ее словам, беспилотник, предположительно, летел в сторону Запорожской атомной электростанции. Она уточнила, что подобной ситуации давно не было. Последний раз о вражеском беспилотнике, двигавшемся в сторону Энергодара и Запорожской АЭС, сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в конце июля. По его словам, дроны украинских боевиков были разведывательными.

Также информация о беспилотниках в районе атомного объекта в Запорожской области появлялась в июне. Тогда средства радиоэлектронной борьбы перехватили сразу три ударных дрона.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что на периферии периметра атомной электростанции обнаружили противопехотные мины. Он напомнил, что размещение взрывчаток противоречит принципам ядерной безопасности.