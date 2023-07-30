Мир 30 июля 2023, 22:43 Разведывательные дроны ВСУ полетели в сторону Энергодара и Запорожской АЭС Рогов заявил о движении разведывательных дронов ВСУ в сторону Запорожской АЭС РИА «Новости»

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Разведывательные дроны украинских военных направляются к Энергодару и Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Разведывательные дроны ВСУ летят к Энергодару и Запорожской АЭС. Ядерный терроризм в действии», — написал он.

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Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об обнаружении противопехотных мин на периферии периметра Запорожской АЭС. По словам главы агентства, размещение взрывных устройств противоречит принципам ядерной безопасности.

Глава Росатома Алексей Лихачев 27 июля сообщил о тревожной, но контролируемой ситуации на станции. По его словам, ЗАЭС имеет интерес для киевского режима, поэтому украинские войска постараются атаковать и захватить предприятие. Задача Росатома на данный момент — рассчитать все необходимое для защиты коллектива и ядерной безопасности.