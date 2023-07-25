Мир 25 июля 2023, 02:49 Противопехотные мины нашли на периферии Запорожской АЭС Глава МАГАТЭ Гросси: на периферии периметра ЗАЭС обнаружили противопехотные мины РИА «Новости»

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Эксперты МАГАТЭ обнаружили на периферии периметра Запорожской АЭС противопехотные мины направленного действия. Несколько мин нашли в буферной зоне между внешним и внутренним периметром, сообщил глава агентства Рафаэль Гросси на официальном сайте.

Во время обхода периметра 23 июля группа МАГАТЭ увидела несколько мин на периферии ядерного объекта.

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«Эксперты сообщили, что они находились в зоне ограниченного доступа, куда не имеет доступа действующий персонал станции. Во время обхода группа никого не заметила внутри периметра площадки», — сообщил Гросси.

Гендиректор агентства отметил, что МАГАТЭ было известно о предыдущих случаях размещения мин за периметром станции и внутри нее. Представители АЭС заявили, что это «решение военных», которое они приняли в отношении контролируемой территории.

Гросси отметил, что размещение мин противоречит принципам ядерной безопасности, хотя эксперты МАГАТЭ заявили, что детонация мин не поставит под угрозу работу станции.