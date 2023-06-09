Происшествия 09 июня 2023, 18:23 Украинские дроны перехватили в районе Запорожской АЭС РИА «Новости»: три ударных беспилотника перехватили у ЗАЭС РИА «Новости»

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Средства радиоэлектронной борьбы перехватили три ударных беспилотника у Запорожской АЭС. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«Утром силы РЭБ посадили три украинских БПЛА с носимыми боеприпасами ПГ-7Л, которые летели в направлении Запорожской АЭС. Далее БПЛА обследовали специалисты-взрывотехники. Они приняли решение уничтожить их на месте», — отметил собеседник агентства.

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По данным представителя ведомства, разрушений и пострадавших нет.

По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, ситуация на Запорожской АЭС, несмотря на подрыв киевским режимом Каховской ГЭС, не изменится в течение нескольких месяцев, писал RT.

Сейчас уровень воды, который необходим для охлаждения Запорожской атомной электростанции, остается в норме.

Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что украинские власти готовят теракт на Запорожской атомной электростанции. Такое предположение он сделал на основе анализа полученных данных. По его словам, командование ВСУ организует высадку десанта в районе Энергодара.