Украинский беспилотник сбили над морем неподалеку от Севастополя

Над морем недалеко от Севастополя сработала система противовоздушной обороны. Удалось сбить беспилотник, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА. Все хорошо, сохраняем спокойствие», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне вечером в Севастополе тоже сработала система ПВО — над городом на большой высоте уничтожили неизвестный объект, предположительно, беспилотник. Очевидцы сообщили о громких звуках взрывов во всех районах города. Местные жители сообщили в соцсетях даже о дрожащих от грохота стенах и выбитых стеклах.

В ночь на понедельник, 22 августа, система противовоздушной обороны поразила цели в районе Казачьей бухты и мыса Херсонес, а днем раньше — у аэродрома Бельбек.

Ранее постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов спрогнозировал увеличение количества провокаций со стороны Украины в Крыму. Он заявил, что их наращивание намерены одобрить власти США, которые не признали полуостров законной частью России. По мнению Мурадова, стоит ожидать активизацию провокаций с применением оружия НАТО.