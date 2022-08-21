Власти Крыма предупредили о росте провокаций США и Украины на полуострове

США намерены одобрить наращивание провокаций украинских нацистов в Крыму с применением западного вооружения. Об этом РИА «Новости» заявил постоянный представитель полуострова при президенте РФ Георгий Мурадов.

По его словам, поскольку США не признали полуостров законной частью России, то в ближайшее время стоит ожидать активизацию провокаций украинских националистов в республике с применением оружия НАТО.

«Не стоит игнорировать эти замысли, которыми дирижируют США. Крымские провокации подведут черту над неким рубежом в конфликте, он уже получил очертания», — заявил постпред.

Мурадов заявил, что американская администрация решила окончательно спалить Украину в конфликте России и НАТО, после чего верхушка нынешнего киевского режима получит убежище на Западе и достойную плату.

«Со стороны Запада поставили задачу перевести конфликт на Украине в более масштабную фазу, которая укладывается в стратегию США по истощению и изматыванию России», — заключил политик.

Накануне на Крым совершили несколько атак с беспилотных летательных аппаратов, один из них, сбитый системой ПВО, загорелся и упал на крышу штаба Черноморского флота.

Депутат Государственный думы от полуострова Михаил Шеремет ранее заявил, что атаки ВСУ по Крыму свидетельствуют о бессильной агонии украинской власти.