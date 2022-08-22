Система ПВО сбила неизвестный объект над Севастополем

В Севастополе вечером 22 августа сработала система противовоздушной обороны. Над городом сбили неизвестный объект. Предварительно установлено, что это был беспилотник.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев пояснил в своем Telegram-канале, что объект уничтожили на большой высоте.

«В 18:15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно — снова беспилотник», — написал он.

Развозжаев призвал жителей города сохранять спокойствие и заверил, что Севастополь находится под надежной защитой.

В соцсетях очевидцы писали, что звуки взрывов были очень громкими — их слышали во всех районах города. В некоторых частях Севастополя от грохота дрожали стены, выбило стекла и сработала сигнализация у автомобилей.

Последние несколько дней в Крыму активно работает ПВО. В ночь на понедельник система поразила цели в районе Казачьей бухты и мыса Херсонес. На день раньше — у аэродрома Бельбек.