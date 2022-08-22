Очевидцы сообщили о звуках взрывов в Севастополе

В Севастополе слышны звуки взрывов. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Во всех районах было слышно, где-то дрожали стены», — написали пользователи Telegram-канала «ЧП/Севастополь».

Также очевидцы сообщили, что в некоторых районах от грохота «разлетелись птицы» и что в Севастополе и Балаклаве работает система ПВО.

Люди рассказали о «выбитых стеклах» и сработавшей сигнализации у машин.

Официальной информации пока нет.

В ночь на 22 августа системы ПВО сработали в Крыму, в районе Казачьей бухты и мыса Херсонес. А сутками ранее система противовоздушной обороны поразила цели у аэродрома Бельбек.

Постоянный представитель Крыма при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов предупредил об увеличении числа провокаций на полуострове. Мурадов заявил, что власти США намерены одобрить наращивание провокаций со стороны украинских боевиков. Действовать собираются на территории Крыма, применяя западное вооружение. По словам постпреда Крыма, эти провокации подведут черту под неким рубежом в конфликте.