Происшествия 02 января 2023, 11:20 Украинский беспилотник сбили на подлете к Воронежу Власти Воронежской области сообщили о сбитом украинском беспилотнике-разведчике Соцсети

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Силы противоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат в небе на подлете к Воронежу. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба правительства региона.

«Силы ПВО сегодня ночью обнаружили и уничтожили разведывательный малогабаритный беспилотник, выпущенный со стороны Украины», — уточнили воронежские власти.

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В правительстве подчеркнули, что ситуация находится под полным контролем, разрушений и пострадавших на земле нет.

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В ночь на 2 января украинские боевики с беспилотника атаковали поселок в Брянской области. В результате удара начался пожар на объекте энергоснабжения, который оперативно локализовали прибывшие на место оперативные службы.

Губернатор Александр Богомаз отмечал, что пришлось отключить подачу электричества в школу-интернат и районную больницу, в скором времени энергетики начнут восстановительные работы.

После начала специальной операции в Воронеже, а также в ряде других городов ограничили работу аэропорта. Действующий режим Росавиации продлили до 8 января, писали «Невские новости».