Общество 02 января 2023, 07:30 Украинский беспилотник атаковал поселок в Брянской области Губернатор Богомаз сообщил об атаке беспилотника ВСУ на Климовский район Брянской области Википедия

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Украинские военнослужащие с беспилотника атаковали поселок в Климовском районе Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинский беспилотник утром 2 января атаковал Климовский район. Оперативные службы работают на месте, пострадавших нет», — написал он.

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По словам Богомаза, после удара БПЛА в поселке пропало электричество, повреждения получил объект энергоснабжения.

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В конце прошлого года украинские военные также атаковали Клинцовский район Брянской области с воздуха, системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника. Богомаз сообщал, что пострадавших и разрушений при падении обломков не было.

Ранее американские СМИ рассказали об успехах российских подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в зоне специальной операции. Всего они обезвреживают около 90% всех боевых дронов ВСУ.