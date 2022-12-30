Транспорт 30 декабря 2022, 10:56 Аэропорты Краснодара и Анапы вновь оказались недоступными для пассажиров Росавиация: режим ограничения полетов в аэропортах Краснодара и Анапы продлен до 8 января freepik

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Представители Росавиации вновь перенесли срок окончания режима временного ограничения полетов в аэропортах Краснодара и Анапы. Об этом сообщили сотрудники объединения аэропортов юга России. Они оповестили пассажиров о временных неудобствах в Telegram.

«Режим временного ограничения полетов аэропортов Краснодар и Анапа продлен до 03:45 8 января 2023 года», — написали представители воздушных вокзалов юга России.

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По их словам, пассажиры могут воспользоваться воздушной гаванью в Сочи. Этот аэропорт по-прежнему работает в штатном режиме. Также его рекомендуют использовать в качестве южного хаба.

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При этом 23 декабря Росавиация также продлила режим временного ограничения полетов воздушных гаваней 11 городов. Среди них — Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь, Анапа, Белгород, Курск, Воронеж, Брянск, Липецк и Элиста. Согласно последнему распоряжению ведомства, эти аэропорты недоступны для обслуживания пассажиров до 2 января включительно