Происшествия 02 января 2023, 10:28 Возгорание на энергообъекте в Брянской области после атаки беспилотника ВСУ локализовали Глава Брянской области Богомаз: пожар на энергообъекте после удара БПЛА ВСУ локализовали РИА «Новости»

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Пожар на объекте энергоснабжения в Климовском районе Брянской области, который возник после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины, локализовали. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В настоящее время возгорание на объекте энергоснабжения локализовано», — отметил губернатор Брянской области.

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По его словам, социальные объекты, которые оказались в зоне отключения — районную больницу и школу-интернат, — запитали к резервной линии. Богомаз уточнил, что после работы оперативных служб энергетики начнут восстановительные работы.

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Утром 2 января украинский беспилотник атаковал поселок в Климовском районе, местные жители не пострадали.

Власти Брянской области 29 декабря сообщили о работе системы ПВО над регионом. Российские военные сбили два беспилотника. Разрушений и пострадавших не было.